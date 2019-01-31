Стройбарон Исфандияр Шарурский кинул еще 14 жильцов

Фирмы и фирмочки этого строительного магната возвели в Баку с десяток зданий, и ни одна новостройка не обошлась без скандала и судебных разбирательств. В предыдущей нашей публикации говорилось о том, как застройщик из-за собственных разногласий с налоговыми органами препятствует приватизации квартир, за которые люди не только заплатили, но уже давно и живут в них. Зато ЖСК Шарурского постоянно предпринимает поборы жильцов своих домовладений на ремонт, благоустройство и прочие уловки. Заметим, что по прошествии года купчие на свое жилье граждане так и не получили.

Год назад haqqin . az рассказывал о проделках стройбарона Исфандияра Ахундова, более известно в стране как Исфандияр Шарурский. Имея огромный капитал, он никак не может остановиться и с помощью своих многочисленных ООО, МТК и ЖСК и партнеров-подельников продолжает грабить своих покупателей.

Еще один способ наживы для Шарурскогои и Ко – под каким-нибудь вымышленным предлогом отбирать уже практически готовые квартиры (оплаченные!) без возврата уже внесенных денег. Разумеется, обманутые вкладчики обращаются в суд, но Исфандияр умеет договариваться с правосудием.

Жертвой такого обмана стали житель Баку Тариэль Сеидов и еще несколько вложившихся в строительство жилого здания граждан. Каким-то образом перед самым заселением их квартиры были переоформлены на племянника Шарурского – Эльданиза Ахундова. Обращение в суд, как водится, не помогло - суды узаконили этот разбой, признав право на 14 квартир за Э.Ахундовым.

Как написали в haqqin.az обманутые вкладчики, сейчас делом МТК Hom-Paş Prestij, которая строила дом и продавала квартиры, занимается Управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана. Но отчаявшиеся люди уже не верят в справедливую развязку истории. Правда, в этой умеющей разговаривать с мошенниками организации Э.Ахундов вынужден был признаться, что ничего за присвоенное жилье не платил.

Каким же образом он сумел обмануть судей? Или в высшей судебной инстанции проглядели отсутствие у Э.Ахундова документов на квартиры, которые он объявил своими?

«В ожидании, пока построят дом, моей семье, в которой трое детей, пришлось несколько лет скитаться по съемным квартирам. И вот наконец дом готов, но нам там места нет. И наши деньги тоже никто возвращать не собирается», - утверждает Т.Сеидов.

Между прочим, руководит Hom-Paş Prestij тоже небезызвестный своими махинациями партнер Шарурского – турецкоподданный Хикмет Йгиддель. Оба стройпартнера закаленные в судебных тяжбах аферисты. Несмотря массовые обращения обманутых граждан в СМИ и суды, они неизменно выигрывают все процессы.

Ну а безнаказанность, как известно, только стимулирует новые противоправные деяния. Хотя, имея миллионы, грабить граждан, десятилетиями копивших деньги на новую квартиру, не просто кощунство, но и глумление над законом и людьми.

Редакция пыталась поговорить с Исфандияром Ахундовым-Шарурским. С барским хамством магнат предложил приехать в его ресторан «Голливуд», мол, посидим разберемся…