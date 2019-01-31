Астрономы открыли новую галактику
Международная команда астрономов обнаружила карликовую галактику Bedin 1. Об этом в воскресенье сообщило Европейское космическое агентство на своей странице в Twitter.
Astronomers using @HUBBLE_space to study some of the oldest and faintest stars in the globular cluster NGC 6752 have discovered a dwarf galaxy, nicknamed Bedin 1, in our cosmic backyard, only 30 million light-years away.— ESA (@esa) 3 февраля 2019 г.
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«Астрономы, использующие Hubble (автоматическую обсерваторию на орбите Земли) для изучения некоторых из самых старых и тусклых звезд в скоплении NGC 6752, обнаружили карликовую галактику (состоит из нескольких миллиардов звезд) и назвали ее Bedin 1», - говорится в сообщении.
Она находится в 30 млн световых лет от Земли - недалеко, по космическим меркам, от Млечного пути.
Обсерватория Hubble - совместный проект Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Европейского космического агентства. Телескоп был запущен на низкую околоземную орбиту (около 570 км) в 1990 году.