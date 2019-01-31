Астрономы открыли новую галактику

Международная команда астрономов обнаружила карликовую галактику Bedin 1. Об этом в воскресенье сообщило Европейское космическое агентство на своей странице в Twitter.

«Астрономы, использующие Hubble (автоматическую обсерваторию на орбите Земли) для изучения некоторых из самых старых и тусклых звезд в скоплении NGC 6752, обнаружили карликовую галактику (состоит из нескольких миллиардов звезд) и назвали ее Bedin 1», - говорится в сообщении.

Она находится в 30 млн световых лет от Земли - недалеко, по космическим меркам, от Млечного пути.

Обсерватория Hubble - совместный проект Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Европейского космического агентства. Телескоп был запущен на низкую околоземную орбиту (около 570 км) в 1990 году.