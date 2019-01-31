Роберто Бордин и Гурбан Гурбанов о матче «Карабах» - «Нефтчи» Обновлено
Главный тренер «Нефтчи» Роберто Бордин поделился впечатлениями от игры на пресс-конференции после матча с «Карабахом» (1:1) в 15-м туре чемпионата Азербайджана.
«Смогли собраться по ходу игры, - говорит итальянский специалист. - В хороший для нас момент игры наш футболист получил красную карточку. Несмотря на это, боролись до конца и смогли сохранить счет.
Я доволен, что мы удержали ничейный результат, играя в меньшинстве. Поэтому исход для нас удачный. Конечно, до удаления мы играли хорошо, создавали опасные моменты у ворот соперника. Вдесятером же мы могли играть только на контратаках.
Благодарю наших болельщиков, которые пришли на стадион и до последнего поддерживали нас в гостевом матче. Мы чувствовали себя, словно играем дома».
Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов так оценил прошедшую игру:
«Интересная игра получилась. Это было настоящее дерби. Чувствовалось, что обе команды хотели победить. Болельщики тоже украсили игру своей поддержкой.
Соперники достойно боролись, мы должны согласиться с ничьей.
Недостатки у нас есть, но сыграли неплохо, атаковали, создали несколько моментов. Через две-три игры будем играть более мобильно.
Сильнее ли стал «Нефтчи»? Пока рано об этом говорить. Но победный дух у них чувствуется. Они серьезно готовились и серьезно настроены.
Мы отстаем на 3 очка, поэтому нормально, что главный тренер «Нефтчи» доволен ничьей. Конечно, было бы лучше, если бы мы победили. Надо серьезно готовиться к следующим играм. «Нефтчи» сохранил отрыв в 3 очка, но меня сегодняшняя игра устроила».