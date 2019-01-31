Главный тренер «Нефтчи» Роберто Бордин поделился впечатлениями от игры на пресс-конференции после матча с « Карабах ом» (1:1) в 15-м туре чемпионата Азербайджана.

«Смогли собраться по ходу игры, - говорит итальянский специалист. - В хороший для нас момент игры наш футболист получил красную карточку. Несмотря на это, боролись до конца и смогли сохранить счет.

Я доволен, что мы удержали ничейный результат, играя в меньшинстве. Поэтому исход для нас удачный. Конечно, до удаления мы играли хорошо, создавали опасные моменты у ворот соперника. Вдесятером же мы могли играть только на контратаках.

Благодарю наших болельщиков, которые пришли на стадион и до последнего поддерживали нас в гостевом матче. Мы чувствовали себя, словно играем дома».