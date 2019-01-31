Солдаты ждали приказа генерала Закира Гасанова: «Вперед!» наш спецреп
Не раз и не два доводилось нам бывать пока на замершей линии фронта. Хотя, какой там замершей! Она, бывало, при нас вздрагивала от выстрелов крупнокалиберных пулемётов, прошивающих огневыми строчками наши позиции. Как в ненастные, но славные дни апреля 2016 года. Летели они понизу, по-над самыми нашими головами. Мы рефлексивно припадали к земле, а солдаты, годившиеся нам в сыновья, прятали от нас озорные усмешки. Они привыкли и, успокаивая нас, говорили, что ничего страшного, что бьют они наобум Лазаря, по шальному, и что делается это ими из-за боязни, как бы, вдруг, мы не вздумали пойти в атаку и не смяли бы их к чёртовой матери. «Сейчас заткнуться!» - обещают они. И тут в подтверждении их слов, из рации, что стояла перед командиром миномётного расчёта – прозвучало: «Сержант, успокой армян! Не по дурному, как они, а прицельно! Выполнять!» Так эти славные воины удержали стратегическую высоту Леле-тепе, получив преимущество на южном направлении фронта.
Глухо ухнувшие миномёты и вздыбившаяся от взрывов в траншеях противника земля, в миг «уговорила» пулемётчиков умолкнуть. Поднятые минами вверх тяжелые комья нашего чернозема падали в их окопы. На их головы. Её бы, эту, ни в чём не повинную землицу сейчас бы засеять или засадить плодами и ягодами, а не взрывать. Но что поделать, если она под пятой врага… «Теперь часа на два заткнуться» - глядя на нас, сказал сержант.
Он, тот сержант, с его расчётом миномётчиков, тогда хорошо нам запомнился. Однако нам и в голову не могло прийти, что пройдет год-другой и мы снова встретимся. Правда, теперь не на передней линии фронта, а в самом центре Баку, в фойе дворца культуры Сальянских казарм.
Их доставили сюда на форум, приуроченный к общенациональному Дню молодёжи. Ни его, ни его ребят, одетых в парадную форму, узнать было трудно. За камуфляжем – рабочей одеждой воина – мы, тогда, как следует, их не разглядели. Высокие, кряжистые, с твёрдой костью атлетов они, казалось, были совсем из другого мира. Не из того, где стреляют и убивают. Не из того, где сердце всегда на мушке у врага. И враг всегда в разрезе их прицелов. Такими, как они, был полон зал. «Не мальчики, а орлы! Все, как на подбор!», - заметил кто-то из нас. «Нет! – возразил наш коллега. – Гвардейцы! Это наша гвардия!..»
И тут же память выдала, оставшуюся на века, историческую фразу, произнесённую некогда гвардейским офицером, малочисленному отряду которого, окруженному со всех сторон врагом, было предложено сдаться в плен. «Гвардия не сдаётся! Гвардия умирает!» - выкрикнул он.
А здесь, в фойе ДК Сальянских казарм находилась всего лишь тысячная доля наших вооруженных сил, но и она впечатляла. И не только нас. Во всяком случае, вошедший в зал в сопровождении высшего армейского начальства помощник президента по правовым и военным вопросам Фуад Алескеров, аж, приостановился.
Всегда лишенное эмоций его лицо, явно засветилось. Так оно и было, поскольку сквозь изобилующую официозом произносимую им речь, со всей очевидностью, рвались наружу, обуревающие его чувства, которых, при его сильном характере и владении собой, он подавить был не в силах. Воинство впечатляло. Очень может быть, что ему в этот момент, как тот легендарный офицер гвардейцев, готовых во имя Отчизны на смерть, виделся общенациональный лидер страны, незабвенный Гейдар Алиевич Алиев.
- Этот день азербайджанской молодёжи, - чуть дрогнувшим голосом начал он, - был провозглашен нашим Верховным командующим Вооруженных сил страны, президентом и боевым генералом Гейдаром Алиевым ещё в 1996 году. Сегодня 23-я годовщина с того знаменательного Указа. Он уже тогда видел могущество нашей армии. Он уже тогда знал, что в ряды ратников придет самоотверженная, стойкая и бесстрашная молодёжь, которая вместе со своими командирами, сокрушит армянских головорезов, что нагло оккупировали земли предков наших…
Затем на трибуну поднимается министр обороны Азербайджана Закир Гасанов. Гробовая тишина в зале, солдаты и офицеры устремили свой взгляд на трибуну.
Словно ждут приказа: «Вперед! В бой!» Но генерал Закир Гасанов рассказывает о героической победе азербайджанской армии в краткосрочной апрельской войне и убеждает солдат, что они должны, они обязаны снова ворваться на поле боя, и силой своего оружия вернуть землю предков, изнывающую под пятой противника. Со всех рядов на министра бросают взгляд горящие глаза воинов, готовых исполнить приказ.
Один за другим эти воины поднимаются вслед за своим командующим к трибуне и приносят клятву Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву. Воины жаждут одного – новой священной войны! Занавес, и раздается мелодия хорошо знакомого со времен первой карабахской войны «Солдатского марша». С этим маршем на устах сотни бойцов умирали за Карабах. И сегодня эти солдаты были готовы уйти на фронт. И из окопов высоты Леле-тепе бросить последний победный вызов противнику…