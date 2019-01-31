Не раз и не два доводилось нам бывать пока на замершей линии фронта. Хотя, какой там замершей! Она, бывало, при нас вздрагивала от выстрелов крупнокалиберных пулемётов, прошивающих огневыми строчками наши позиции. Как в ненастные, но славные дни апреля 2016 года. Летели они понизу, по-над самыми нашими головами. Мы рефлексивно припадали к земле, а солдаты, годившиеся нам в сыновья, прятали от нас озорные усмешки. Они привыкли и, успокаивая нас, говорили, что ничего страшного, что бьют они наобум Лазаря, по шальному, и что делается это ими из-за боязни, как бы, вдруг, мы не вздумали пойти в атаку и не смяли бы их к чёртовой матери. «Сейчас заткнуться!» - обещают они. И тут в подтверждении их слов, из рации, что стояла перед командиром миномётного расчёта – прозвучало: «Сержант, успокой армян! Не по дурному, как они, а прицельно! Выполнять!» Так эти славные воины удержали стратегическую высоту Леле-тепе, получив преимущество на южном направлении фронта.

Глухо ухнувшие миномёты и вздыбившаяся от взрывов в траншеях противника земля, в миг «уговорила» пулемётчиков умолкнуть. Поднятые минами вверх тяжелые комья нашего чернозема падали в их окопы. На их головы. Её бы, эту, ни в чём не повинную землицу сейчас бы засеять или засадить плодами и ягодами, а не взрывать. Но что поделать, если она под пятой врага… «Теперь часа на два заткнуться» - глядя на нас, сказал сержант.

Он, тот сержант, с его расчётом миномётчиков, тогда хорошо нам запомнился. Однако нам и в голову не могло прийти, что пройдет год-другой и мы снова встретимся. Правда, теперь не на передней линии фронта, а в самом центре Баку, в фойе дворца культуры Сальянских казарм.

Их доставили сюда на форум, приуроченный к общенациональному Дню молодёжи. Ни его, ни его ребят, одетых в парадную форму, узнать было трудно. За камуфляжем – рабочей одеждой воина – мы, тогда, как следует, их не разглядели. Высокие, кряжистые, с твёрдой костью атлетов они, казалось, были совсем из другого мира. Не из того, где стреляют и убивают. Не из того, где сердце всегда на мушке у врага. И враг всегда в разрезе их прицелов. Такими, как они, был полон зал. «Не мальчики, а орлы! Все, как на подбор!», - заметил кто-то из нас. «Нет! – возразил наш коллега. – Гвардейцы! Это наша гвардия!..»

И тут же память выдала, оставшуюся на века, историческую фразу, произнесённую некогда гвардейским офицером, малочисленному отряду которого, окруженному со всех сторон врагом, было предложено сдаться в плен. «Гвардия не сдаётся! Гвардия умирает!» - выкрикнул он.

А здесь, в фойе ДК Сальянских казарм находилась всего лишь тысячная доля наших вооруженных сил, но и она впечатляла. И не только нас. Во всяком случае, вошедший в зал в сопровождении высшего армейского начальства помощник президента по правовым и военным вопросам Фуад Алескеров, аж, приостановился.