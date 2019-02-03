Эрдоган встретится с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным 14 февраля в Сочи. Об этом в воскресенье сообщило агентство Anadolu.

"14 февраля мы проведем встречу с господином Путиным в Сочи", - сказал турецкий лидер.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 1 февраля заявил в интервью газете Hurriyet, что 14 февраля в Сочи состоится саммит Россия - Турция - Иран по сирийскому урегулированию. По данным телеканала NTV, на предстоящей встрече Путин, Эрдоган и президент Ирана Хасан Роухани обсудят ситуацию в сирийской зоне деэскалации Идлиб и вывод американских войск из Сирии.