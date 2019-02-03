Эрдоган: «Убийц Хашкаджи уже нет в живых»

«Возможно, некоторых из этих 22 человек, обвиняемых в причастности к убийству, нет в живых. У нас есть предположения, что некоторые из них могут быть устранены, например, могут стать жертвой автокатастрофы», - сказал Эрдоган в эфире телеканала.

Он заявил, что не может понять молчания США по поводу убийства Хашкаджи.

«Я не могу понять молчания Америки... Мы хотим, чтобы все прояснилось, потому что произошло зверское убийство», - добавил Эрдоган.

Работавший на Washington Post и проживавший в США последние годы журналист Джамаль Хашкаджи исчез после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года. Саудовские власти только через две недели признались, что он был убит в консульстве в результате ссоры, по этому делу задержаны 11 человек. Для пяти задержанных саудовская прокуратура потребовала смертной казни.