Беседовала Афа Бабаева 3 февраля 2019, 23:29

Компания Roshel – это азербайджано-канадское предприятие с головным офисом в Торонто. Компания специализируется на производстве и поставках бронированной спецтехники, а также других систем обеспечения безопасности и средств личной защиты. С Азербайджаном ее связывают давние отношения, и работа на азербайджанском рынке – одно из приоритетных направлений развития. Недавно компания начала поставку во многие страны мира, в том числе и в страны СНГ, мультифункционального бронированного автомобиля Roshel Senator. Броневик оснащен уникальной системой безопасности. Первая партия автомобилей будет поставлена и в Азербайджан. Компания уже получила заказ от МВД Азербайджана. О деятельности компании, а также преимуществах броневиков Roshel рассказал в эксклюзивном интервью haqqin.az генеральный директор компании Роман Шимонов.

- Чем Вы отличаетесь от многих других компаний, в том числе осуществляющих поставки бронетехники в Азербайджан? - Мы дифференцируем себя от конкурентов высокотехнологичным производством, а также тем, что предлагаем клиентам не просто продукты, а комплексные решения, позволяющие им эффективно решать стоящие перед ними оперативные задачи. К примеру, наша техника оснащена такими инновационными тактическими системами, как функция распознавания источника и направления огня, защита от химического, биологического и радиационного оружия, а также системами разведки, наблюдения и целеуказания. Это становится возможным благодаря нашей широко развитой партнерской сети, в которую, в частности, входят такие мировые лидеры оборонной промышленности, как Elbit, Rafael и другие. Имея за плечами большой опыт службы в войсках, я не понаслышке знаю, как важно в оборонном секторе оставаться на передовой современных технологий наряду с постоянным улучшением качества производимой продукции. - На каких рынках активна ваша компания? - На сегодняшний момент ключевыми рынками сбыта для нас являются США и Канада. В основном мы специализируемся на работе с государственными структурами, поставляя им большие партии бронированных автомобилей для патрулирования, охраны государственной границы, транспортировки личного состава и решения других оперативных задач. Требования, которые предъявляет к технике данная категория заказчиков, во многом превосходят общепринятые мировые стандарты, поэтому для нас их лояльность и регулярные заказы являются важнейшим показателем качества нашей работы. Удовлетворяя требования американского рынка, мы уверены, что сможем приятно удивить нашей продукцией и остальные регионы.

- Вы упомянули, что Азербайджан является для Вас приоритетным регионом. С чем это связано и какие у Вас планы? - Азербайджан действительно является нашим ключевым направлением развития. Благодаря политическому и экономическому климату, созданному в стране Гейдаром Алиевичем Алиевым и преумноженному Ильхамом Гейдаровичем Алиевым, мы видим огромный потенциал для дальнейшего развития, в частности, промышленного и оборонного секторов. Более того, Азербайджан имеет выгодное геополитическое расположение, обладает уникальными трудовыми и техническими ресурсами, необходимыми для развития отрасли. Высокую привлекательность региона доказывает и присутствие крупнейших игроков на рынке. После распада Советского Союза в Азербайджане сохранилась развитая производственная инфраструктура, которая открывает большой потенциал для таких компаний, как Roshel, работающих в оборонном секторе и готовых принести инновации и ноу-хау для развития современного производственного комплекса. Это позволит не только создать новые рабочие места и увеличить налоговые отчисления в государственный бюджет, но и в целом способствует повышению престижа государства на международной арене. В связи с предсказываемым увеличением спроса на бронетехнику в регионе, и в целом по всему миру в ближайшие пять лет, развитие экспортного направления нам кажется высокоперспективным. Создание промышленной базы для производства бронированной техники позволит также проводить эффективную модернизацию имеющегося парка автомобилей, включая обслуживание электронных компонентов и систем вооружения. - Нацелены ли Вы также на внутренний рынок Азербайджана или в основном на экспорт? - Безусловно, наравне со странами ближнего и дальнего зарубежья внутренний рынок Азербайджана является для нас важным и интересным направлением. Как уже упоминалось ранее, мы имеем большой опыт работы в Азербайджане, и я даже имел честь лично представить бронетехнику президенту Азербайджана, Ильхаму Гейдаровичу Алиеву. Я был очень приятно удивлен, насколько глубоко господин президент разбирается в технических аспектах. Помимо бронированных машин, недавно мы также успешно поставили партию элементов персональной защиты для личного состава государственных служб Азербайджана. В настоящий момент мы работаем над поставкой партии бронетранспортеров нового поколения, которые оснащены технологичными системами, включая оборудование для проведения тактических операций на дальних расстояниях, включая разведку и экстракцию данных.