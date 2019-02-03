Несколько человек погибли и получили ранения в воскресенье в результате подрыва автобуса с шиитскими паломниками в Ираке. Об этом сообщил телеканал Alsumaria.

По его данным, самодельное взрывное устройство было приведено в действие неизвестными в городе Балад в провинции Салах-эд-Дин. Там расположен мавзолей Сейида Мухаммеда бен Али аль-Хади - сына почитаемого шиитами 10-го имама Али аль-Хади и брата 11-го шиитского имама Хасана аль-Аскари. Туда и направлялись паломники.

Между тем новостной портал Shafaaq сообщает, что автобус с иранскими пилигримами подвергся нападению боевиков. По информации его источников, неизвестные открыли огонь, десять человек пострадали.

Ни одна из действующих в Ираке террористических группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.