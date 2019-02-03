Эльмир Алиев, отдел спорта 00:07

Интересный эпизод произошел во втором тайме матча 15-го тура чемпионата Азербайджана по футболу между «Карабахом» и «Нефтчи» (1:1).

После одной из атак «Карабаха» камеры зафиксировали момент, когда новобранец «Нефтчи», сенегальский футболист Мамаду Мбодж протягивает руку форварду «Карабаха» Махиру Мадатову, а тот что-то говорит африканцу и при этом игнорирует его дружеский жест (смотрите на видео с 08:48).

Подобные поступки на футбольном поле нередко связывают с проявлением расизма. В случае с Мадатовым в это очень не хотелось верить. Сомнения развеял появившийся позднее в Сети скриншот личной переписки между Махиром и Мбоджем, в которой азербайджанский футболист извиняется перед 25-летним защитником «Нефтчи».