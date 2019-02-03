Махир Мадатов не пожал руку темнокожему футболисту «Нефтчи» «Я – не расист»; ВИДЕО
Интересный эпизод произошел во втором тайме матча 15-го тура чемпионата Азербайджана по футболу между «Карабахом» и «Нефтчи» (1:1).
После одной из атак «Карабаха» камеры зафиксировали момент, когда новобранец «Нефтчи», сенегальский футболист Мамаду Мбодж протягивает руку форварду «Карабаха» Махиру Мадатову, а тот что-то говорит африканцу и при этом игнорирует его дружеский жест (смотрите на видео с 08:48).
Подобные поступки на футбольном поле нередко связывают с проявлением расизма. В случае с Мадатовым в это очень не хотелось верить.
Сомнения развеял появившийся позднее в Сети скриншот личной переписки между Махиром и Мбоджем, в которой азербайджанский футболист извиняется перед 25-летним защитником «Нефтчи».
«Мой друг, извини за тот момент, - написал Мадатов. – Я был на эмоциях и не заметил, что ты протянул мне руку. Я надеюсь, что между нами все окей. Я – не расист. Ты знаешь это. Это всего лишь игра. Желаю тебе удачи».
Мбодж ответил игроку «Карабаха»:
«Мой друг, не беспокойся. Это игра, и такие вещи случаются. Это нормально. Я знаю, что ты - не расист. Ты - хороший игрок. Я желаю тебе удачи в будущем с твоей командой».