Пентагон стягивает войска к границе с Мексикой

Соединенные Штаты разместят еще 3750 военнослужащих на юго-западном участке границы с Мексикой. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства обороны США.

"Министерство обороны разместит еще приблизительно 3750 военнослужащих США для оказания дополнительной поддержки сотрудникам Службы таможенного и пограничного контроля США на юго-западной границе", - заявил представитель Пентагона. "В результате этого общее число военнослужащих, оказывающих поддержку Службе таможенного и пограничного контроля, достигнет 4350 человек", - добавил он.

"Дополнительные подразделения размещаются на срок в 90 дней", - уточнили в пресс-службе.

Ранее Министерство обороны США продлило истекавший 31 января 2019 года срок размещения американских войск на границе с Мексикой до 30 сентября 2019 года в связи с миграционным кризисом.