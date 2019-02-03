Рынок нефти на утро понедельника стабилен после активного роста в прошлую пятницу, вызванного прогнозами снижения перепроизводства углеводородов и продолжающимся кризисом в Венесуэле, пишет Интерфакс со ссылкой на на данные Dow Jones.

Цена апрельских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 9 центов (0,14%) - до $62,84 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) пока не изменилась - $55,26 за баррель.

По итогам торгов в прошлую пятницу Brent подорожала на $1,91 (3,1%) - до $62,75 за баррель, WTI - на $1,47 (2,7%) - до $55,26 за баррель, максимума с 19 ноября.