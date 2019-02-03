В космическом центре Ирана произошел пожар: погибли ученые
В иранском Центре космических исследований произошел пожар, в результате которого погибли трое ученых, сообщает информагентство ISNA со ссылкой на министра информационных и телекоммуникационных технологий Ирана Мохаммада Джавада Азари Джахроми.
Согласно информации, причины пожара пока не установлены.
По словам Джахроми, пожар произошел во время праздничного мероприятия, посвященного годовщине исламской революции.
Министр не сообщил о времени возникновения пожара и личности погибших.
Ранее сообщалось, что в этом институте иранские ученые занимаются в том числе и разработками в области создания ракетного топлива.