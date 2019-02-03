В американском штате Калифорния в городе Йорба-Линд самолет упал на жилые дома, в результате погибли пять человек, сообщает The Sun со ссылкой на федеральное авиационное управление США.

Согласно информации, двухмоторный самолет Cessna 414A потерпел крушение вскоре после взлета из муниципального аэропорта Фуллертон. Самолет врезался в два дома и взорвался. На месте ЧП начался крупный пожар.

Газета Orange County Register сообщает, что в самолете находился только пилот. В результате происшествия он погиб. Также погибли четыре человека, находившиеся в доме, на который упал самолет. По данным СМИ, еще два человека были госпитализированы с ожогами.