Таким образом, общее число жертв составляет шесть человек.

«При разборе завалов на месте пожара обнаружены тела еще двух погибших», — сказал представитель экстренных служб столицы.

Число погибших в результате крупного пожара в жилом доме в центре Москвы увеличилось до шести, передает РИА Новости.

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В ночь на понедельник в центре Москвы загорелся жилой дом 1912 года постройки. Деревянные перекрытия способствовали распространению огня, в результате площадь пожара увеличилась в десять раз, достигнув 2 тыс. кв. метров, пишет газета Взгляд.

Согласно информации, погибли четыре человека, еще несколько пострадали.

Отмечается, что пожар начался в квартире дочери известного музыканта Юрия Башмета, сама женщина не пострадала.

По данным Telegram-канала Mash, в здании также находятся квартиры актрисы Ингеборги Дапкунайте, художника Никаса Сафронова и оперной певицы Любови Казарновской.