Россия пытается спасти сына Каддафи

Находящийся в ливанской тюрьме сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи - Ганнибал благодарен России за прилагаемые ею усилия по его освобождению. Об этом Ганнибал Каддафи заявил в интервью РИА Новости.

Отмечается, что вопросы Ганнибалу, так же как и ответы на них, были получены через его уполномоченного представителя Рим Юсеф ад-Дебри.

"Мы рассчитываем на большую роль России как великого государства при подобных случаях произвола. Благодарю ее за те усилия, которые она осуществляет для моего освобождения", - сказал Ганнибал Каддафи.

Ганнибал Каддафи был похищен в 2015 году членами ливанского движения "Амаль" из Сирии, где он получил политическое убежище. Его обвиняют в сокрытии информации об исчезновении на территории Ливии в 1978 году шиитского духовного и политического лидера имама Мусы ас-Садра.

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов ранее заявил агентству о том, что российские дипломаты контактировали с ливанскими политиками по поводу ситуации вокруг Ганнибала Каддафи.

Напомним, в 1978 году Муса ас-Садр со своими спутниками был приглашен ливийским лидером Муаммаром Каддафи в Триполи, откуда он должен был отправиться в Рим на встречу с папой Римским. Однако до Италии ни Садр, ни его спутники не доехали. Что произошло с духовным лидером ливанских шиитов, до сих пор не известно. Представители шиитской конфессии в Ливане обвинили в похищении своего проповедника Каддафи.