Самолет пропавшего футболиста нашли на дне Ла-Манша

Самолет был найден в рамках частной поисковой операции, на которую было собрано 250 тысяч евро.

Пропавший в январе самолет, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала, нашли на дне пролива Ла-Манш, сообщает Sky News.

Семью футболиста оповестили о том, что поисковое судно обнаружило обломки самолета в Ла-Манше. Сала признан погибшим.

Напомним, легкомоторный самолет Piper Malibu 21 января пропал с радаров над Ла-Маншем, на борту находились два человека — Сала и пилот. Частный борт вылетел из французского города Нант в британский Кардифф. Перед посадкой на борт Сала говорил друзьям о плохом предчувствии.

За два дня до полета Сала, который с 2015 года играл за «Нант», рассказал о переходе в клуб английской премьер-лиги «Кардифф». Трансфер стал рекордным по сумме для валлийского клуба — 20,5 млн евро.