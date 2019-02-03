Беспрецедентное подорожание в Иране: килограмм мяса за 40 манатов
В Иране наблюдается беспрецедентный рост цен на продукты питания. В частности, рост цен коснулся и мяса, цена на которое повысилась на 70 %. Как пишут иранские СМИ, об этом заявил замдиректора Центра статистики Ирана Джавад Гусейнзаде.
Согласно информации, стоимость килограмма баранины увеличилась с 490 тысяч риалов (11,6 долларов) до 995 тысяч риалов (23,6 доллара).
Джавад Гусейнзаде добавил, что исследования показали рост инфляции до 39,6%.
«Рост цен на продукты питания составил 57,5%, а на другие товары 32%. Бытовая техника в среднем подорожала на 82%. Цены на помидоры взлетели на 200%, а стоимость воды и электричества увеличилась на 14%», - сказал он.