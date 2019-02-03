Этнический палестинец избран новым президентом Сальвадора

За Букеле проголосовали 53,51% избирателей при подсчете 80% голосов.

Бывший мэр столицы Сальвадора, этнический палестинец Найиб Букеле победил на президентских выборах, набрав больше голосов, чем два его конкурента, сообщает Associated Press.

Карлос Кальеха из Националистического республиканского альянса получил менее 32% голосов избирателей. Третье место занимает Уго Эрнандес от действующего «Фронта национального освобождения имени Фарабундо Марти» с 13,77% голосов. Четвертым стал Хосе Альварадо от центристской партии «Давайте» с 0,81% голосов.

Для прохождения первого тура кандидат должен набрать не меньше 50% голосов.

«Мы полностью уверены, что выиграли пост президента и победили в первом туре»,— сказал Букеле.

Экс-мэр придерживался антикоррупционной позиции и проводил кампанию под лозунгом «Денег достаточно, когда никто не ворует».

Найиб Букеле — самый молодой кандидат в президенты: ему 37 лет. Он этнический палестинец (в Сальвадоре проживают около 100 тыс. этнических палестинцев, в основном христиан, чьи предки иммигрировали в страну в начале XX века).