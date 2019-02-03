Италия не позволила Евросоюзу признать нового лидера Венесуэлы

На неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза Италия заблокировала заявление ЕС о признании лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, сообщает РИА Новости со ссылкой на диписточник в Брюсселе.

«Согласно информации, которой я располагаю, Италия на неформальной встрече глав МИД стран-членов ЕС 31 января — 1 февраля в Бухаресте наложила вето на заявление от имени ЕС, которое должна была сделать глава европейской дипломатии Федерика Могерини и в котором говорилось, что ЕС признает Гуайдо, если не будут организованы новые президентские выборы»,— сказал источник.

Некоторые наблюдатели, как сообщает агентство, отмечают, что ситуация с заявлением является подтверждением отсутствия у стран ЕС «единства в вопросах внешней политики».

Германия, Франция, Испания, Великобритания 26 января заявили о намерении признать господина Гуайдо временным президентом, если в течение восьми дней в стране не будут объявлены новые выборы.

Напомним, председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его власть признали США и ряд других стран.