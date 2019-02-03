Эрдоган: "Азербайджан выдал нам ключевую фигуру"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал телеканалу TRT интервью , в котором рассказал, какие меры предпринимает страна для борьбы с террористической организацией Фетхуллаха Гюлена FETÖ. Эрдоган отметил, что и в будущем на встречах с Трампом будет поднимать вопрос об экстрадиции Фетхуллаха Гюлена.

По словам Эрдогана, Турция неоднократно обращалась к США с требованием выдать террористов FETÖ, которые находятся в Пенсильвании. И, наконец, ФБР начало расследование в связи с этим.

«ФБР примет решение по этому вопросу после проведения расследований. Но нужно помнить, что у FETÖ доходят руки до Конгресса США», - сказал он.

Президент Турции добавил, что уже многие страны начали выдавать Турции лидеров FETÖ. Спасибо моему брату Ильхаму Алиеву, недавно Азербайджан экстрадировал в Турцию ключевую фигуру этой организации. До этого тоже были подобные экстрадиции. Недавно нам передали семь преступников из Косово. Можете себе представить, что они настолько укрепились там, что уже могли свергнуть правительство?», - сказал Эрдоган.