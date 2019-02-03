Эрдоган - Трампу: Американцам пора уходить из Сирии

Турция рассчитывает на скорое выполнение США обещания президента Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии, сказал глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу TRT.

«Господин Трамп обещал, что США уйдут с востока от Евфрата. Рассчитываем, что это обещание будет выполнено в ближайшее время. Мы не хотим жить под угрозой и готовы сделать все необходимое для ее устранения. Мы предпримем все меры, чтобы обеспечить безопасность в этой зоне»,— заявил Эрдоган.

Он еще раз подчеркнул, что Турция выступает за сохранение территориальной целостности и политического единства Сирии.

Напомним, в декабре 2018 года президент США объявил о выводе американских войск из Сирии. Накануне же в интервью CBS Дональд Трамп заявил, что американские военнослужащие смогут «быстро вернуться» в Сирию или Афганистан, если возникнет необходимость.