Синоптики о погоде на завтра

Во вторник в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман и изморось. Северный ветер днем перейдет в умеренный южный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Ночью температура воздуха в Баку и на Апшероне составит 3-5, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 775 мм ртутного столба, относительная влажность - 70-80%.

В районах Азербайджана также в основном без осадков. Ночью и утром местами прогнозируется туман и изморось. Ожидается западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 5 и 6 февраля на Апшероне ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно скажется на самочувствии метеозависимых людей.