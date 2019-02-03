Евросоюз признает нового лидера Венесуэлы

Согласно информации, свою позицию по данному вопросу подтвердили министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, председатель правительства Испании Педро Санчес, глава МИД Швеции Маргот Валльстрем, глава МИД Великобритании Джереми Хант и канцлер Австрии Себастьян Курц.

Правительство Польши также планирует признать главу оппозиции Венесуэлы президентом страны. Об этом сказал глава польского МИД Яцек Чапутович в разговоре с чилийским коллегой Роберто Ампуэро.

Напомним, 2 февраля Германия, Франция, Испания, а затем Великобритания и Нидерланды заявили о намерении признать председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом, если в течение восьми дней в стране не будут объявлены новые выборы.