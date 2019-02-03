Мамед Эфендиев 14:02

Страх и паника самые опасные явления, которых опасаются моряки и летчики. Часто с этим сталкиваются также устроители различных массовок и владельцы крупных торгово-развлекательных центров, которым обычно напоминают об этом после происшедших трагедий. Неуправляемая масса в узком пространстве, напуганная каким-то действительно страшным событием, готова в одночасье смести все в своем хаотическом движении. Это явление хорошо известно работникам спецслужб, умеющим быстро принимать единственно верное решение даже в самый разгар нарастающего массового психоза.

Не хочется долго рассуждать на известные и достаточно раскрытые, в том числе и научно, массовые явления, способные привести к самым неожиданным результатам. Но в последнее время в Азербайджане появилась другая опасность, которую вызывает массовая паника. Эта опасность называется девальвацией, и бороться с ней соответствующие органы власти как-то еще не научились, хотя по масштабам и массовости именно ее можно было бы вынести на первое место в списке наиболее опасных форм паники. Девальвационная паника расшатывает основы не только монетарной политики Центробанка, но и всю экономическую политику страны. С этим впервые мы столкнулись в 2015 году, когда утром 21 февраля на голову всем азербайджанцам свалилась неожиданная и не совсем понятная в то время весть – манат девальвировался. Вспомним, что этому предшествовало. Резкий спад цен на нефть вызвала большую панику во всем мире, биржи накалялись до предела, на фоне чего спекулятивные факторы получили полный простор. Больше всего, конечно, досталось нефтедобывающим странам, особенно, если нефть в них была основным источником валютных поступлений. В их числе оказался и Азербайджан. Правда, власти страны всячески пытались успокоить народ, призывали не поддаваться панике, мол, наших валютных запасов хватит, чтобы справиться с навалившейся бедой. Но куда там, население в массовом порядке устремилось в обменные пункты, где миллиарды азербайджанских манатов превращались в американские доллары. Разразившаяся паника стала представлять опасность для государственности в целом, что вынудило власти пойти на решительный, хотя и непопулярный шаг.

Но панику окончательно обуздать не удалось и после первой девальвации. Ни народ, ни власти ранее не сталкивались с сопутствующими девальвации процессами, и они не были готовы к борьбе с этим новым явлением. Вернее, финансовые институты, в том числе и Центробанк, работали не покладая рук, чтобы стабилизировать манат, но работа с населением была поставлена не на должном уровне. Тиражируемые СМИ слухи больше воспринимались населением, чем официальные информации, и этому в немалой степени способствовали меркантильные интересы отдельных банковских работников, которые еще больше раздували царившую на финансовом рынке страны панику. Не будем говорить о том, кто пускал эти слухи, раздувал их – это отдельная тема, требующая вмешательства совсем других структур власти. Но мы никак не можем пройти мимо того факта, что в последнее время вновь стали распускаться слухи о грядущей девальвации маната. Появившись еще летом прошлого года, сегодня эти слухи приобретают не желаемые масштабы. И вновь председатель Центробанка Эльман Рустамов вынужден был начать встречу с журналистами заявлением о том, что в Азербайджане нет никаких предпосылок для роста курса доллара по отношению к манату. Он отметил, что говорить о девальвации маната на сегодняшний день несерьезно, макроэкономическая ситуация в стране стабильна, платежный баланс у нас с профицитом. Да и нефтяные котировки колеблются в приемлемых интервалах.