"Азерэнержи" наращивает экспорт электроэнергии

В январе 2019 года ОАО "Азерэнержи" произвело 2,126 млрд кВт/ч электроэнергии. Об этом haqqin.az сказали в Центре по связям с общественностью и прессой ОАО.

Согласно информации, это на 3 миллиона киловатт-часов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в январе прошлого года было выработано 2,123 млрд кВт/ч электроэнергии.

Из 2,126 миллиарда кВт/ч электроэнергии, произведенной в январе этого года, 191,9 миллиона кВт/ч экспортировано в соседние страны.