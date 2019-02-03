Охранник посольства Азербайджана спасла мужчину от смерти

В Минске прапорщик милиции Елизавета Анджапаридзе спасла жителя столицы, который, не рассчитав дозы алкоголя, заснул ночью прямо на трамвайных путях, неподалеку от здания посольства Азербайджана в этой стране, сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на сайт МВД Беларуси.

Согласно информации, инцидент произошел на улице Старовиленской. Младший инспектор подразделения МВД по охране диппредставительств и консульских учреждений иностранных государств Елизавета Анджапаридзе во время осмотра охраняемого объекта – посольства Азербайджана в Беларуси - заметила лежащего на трамвайных путях человека.

В этот момент к мужчине приближался трамвай. На попытки водителя с помощью звукового устройства предупредить об опасности не последовало реакции. Елизавета, мгновенно подбежав к мужчине, буквально в последние секунды оттащила его с трамвайных путей. Оказалось, что он был пьян и просто спал.

В сообщении отмечается, что прапорщик милиции Елизавета Анджапаридзе служит в органах внутренних дел меньше года, но уже зарекомендовала себя как отличный сотрудник и спортсменка.