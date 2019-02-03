Ильхам Алиев принял Кристиана Файтингера Фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял исполнительного директора Международной федерации астронавтики Кристиана Файтингера, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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