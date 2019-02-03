Умер знаменитый «летучий финн»
Один из величайших спортсменов Финляндии, четырехкратный олимпийский чемпион по прыжкам на лыжах с трамплина Матти Нюкянен скончался в ночь на понедельник в возрасте 55 лет, сообщает финская Seiska.
О причинах смерти пока ничего не известно.
На Олимпиаде-1988 в Калгари «летучий финн» завоевал три «золота». Он золотой и серебряный медалист Сараево-1984. Шесть раз становился чемпионом мира, четырехкратный обладатель Кубка мира. Дважды признавался в Финляндии лучшим спортсменом года.
Завершив спортивную карьеру, стал музыкантом.