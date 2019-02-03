Следователи допрашивали Саргсяна пять часов
Экс-президент Армении Серж Саргсян был допрошен в качестве свидетеля в рамках следствия по делу 1 марта, пишет газета "Айкакан жаманак" со ссылкой на собственные источники.
Согласно информации, бывшего главу Армении в Специальной следственной службе допрашивали пять часов.
В ближайшее время он будет вновь допрошен, отмечает газета.
Напомним, после президентских выборов 19 февраля 2008 года в Ереване начались организованные сторонниками кандидата в президенты и первого президента РА Левона Тер-Петросяна протесты против нарушений во время этих выборов. Многодневные акции протеста переросли 1-2 марта в столкновения демонстрантов с правоохранительными органами, в ходе которых погибли 10 человек. В рамках следствия обвинения также предъявлены второму президенту Роберту Кочаряну, завершавшему тогда свой второй срок. Кочарян в настоящее время находится под арестом.