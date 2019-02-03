Растет количество скидок и преимуществ для клиентов Bakcell
Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell продолжает предоставлять эксклюзивные скидки и преимущества своим абонентам, реализуя одну из самых масштабных программ лояльности в стране.
Сеть партнеров Ulduzum, уже более пяти лет подряд считающаяся крупнейшей программой лояльности в Азербайджане, состоит из 270 местных и международных партнеров, а также более чем 400 точек продаж и обслуживания, и количество партнеров программы растет с каждым днем.
Сервис 158 Taxi и сеть магазинов Pierre Cardin, являясь одними из самых активных и популярных партнеров Ulduzum, начиная с октября 2018 года демонстрируют высокие темпы роста числа пользователей.
Так, в течение последних трех месяцев более чем тысяча абонентов Bakcell воспользовались акцией, предлагаемой сетью магазинов Pierre Cardin. Сеть магазинов является партнером Ulduzum с октября 2018 года и предлагает 10%-ную скидку на новую коллекцию и до 5% дополнительной скидки на товары, продаваемые со скидкой 50% в магазинах Pierre Cardin.
«Мы очень довольны нашим партнерством с Ulduzum. С технической и маркетинговой точек зрения Ulduzum является одной из наиболее развитых и продуманных программ лояльности в Азербайджане. Эта программа помогает повысить лояльность среди наших клиентов и предлагает им принять участие в интересных акциях.
Кроме того, это партнерство помогает продвижению нашего бренда посредством различных каналов и его представлению более широкой аудитории. Программа помогает нам укрепить отношения с нашими клиентами», - говорит директор магазинов Pierre Cardin, Karaca и Roman Онур Эфе.
С октября прошлого года более чем тысяча абонентов Bakcell воспользовались специальным предложением услуги «158 Такси». Согласно условиям специальной акции, после пяти поездок, заказанных с использованием кода Ulduzum, клиентам предоставляется одна БЕСПЛАТНАЯ поездка.
«Каждый пользователь Ulduzum может получить бесплатные поездки, заказав услуги у 158 Taxi. Основное условие для этого - быть пользователем программы. Бесплатные поездки - это привлекательное и выгодное предложение для клиентов. И тот факт, что данная кампания разработана специально для абонентов Ulduzum, положительно влияет на их выбор. Мы рады сотрудничать с Bakcell, я уверен, что продолжение этого партнерства станет эффективным шагом для поддержания конкурентоспособности на рынке», - говорит менеджер по клиентскому маркетингу 158 Taxi Ибрагим Османов.
До сих пор более трех миллионов абонентов Bakcell воспользовались программой Ulduzum. Абоненты Ulduzum имеют возможность пользоваться эксклюзивными кампаниями и скидками в популярных ресторанах, отелях, престижных магазинах моды, парфюмерии и электроники, а также оздоровительных, спортивных, развлекательных центрах, популярных кинотеатрах, банках, книжных магазинах, кабельных ТВ и др.
Каждый абонент Bakcell может подключиться к программе лояльности Ulduzum без какой либо абонентской платы. Все, что нужно сделать для подключения, - это отправить SMS с текстом «1» на номер 5555.
Более подробную информацию о программе Ulduzum можно получить на сайте www.ulduzum.az.