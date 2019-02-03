Растет количество скидок и преимуществ для клиентов Bakcell

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Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell продолжает предоставлять эксклюзивные скидки и преимущества своим абонентам, реализуя одну из самых масштабных программ лояльности в стране. Сеть партнеров Ulduzum, уже более пяти лет подряд считающаяся крупнейшей программой лояльности в Азербайджане, состоит из 270 местных и международных партнеров, а также более чем 400 точек продаж и обслуживания, и количество партнеров программы растет с каждым днем.

Сервис 158 Taxi и сеть магазинов Pierre Cardin, являясь одними из самых активных и популярных партнеров Ulduzum, начиная с октября 2018 года демонстрируют высокие темпы роста числа пользователей. Так, в течение последних трех месяцев более чем тысяча абонентов Bakcell воспользовались акцией, предлагаемой сетью магазинов Pierre Cardin. Сеть магазинов является партнером Ulduzum с октября 2018 года и предлагает 10%-ную скидку на новую коллекцию и до 5% дополнительной скидки на товары, продаваемые со скидкой 50% в магазинах Pierre Cardin. «Мы очень довольны нашим партнерством с Ulduzum. С технической и маркетинговой точек зрения Ulduzum является одной из наиболее развитых и продуманных программ лояльности в Азербайджане. Эта программа помогает повысить лояльность среди наших клиентов и предлагает им принять участие в интересных акциях. Кроме того, это партнерство помогает продвижению нашего бренда посредством различных каналов и его представлению более широкой аудитории. Программа помогает нам укрепить отношения с нашими клиентами», - говорит директор магазинов Pierre Cardin, Karaca и Roman Онур Эфе.