Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян приглашен в парламент страны для обсуждения развития ситуации вокруг карабах ского урегулирования. Об этом руководитель фракции партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян написал на своей странице в Facebook, сообщает Sputnik Армения.

"Сегодня мы пригласили главу МИД Зограба Мнацаканяна на встречу с членами фракции "Просвещенная Армения" для обсуждения и обмена мнениями по поводу последних событий в карабахском урегулировании и других приоритетов внешней политики. Некоторые подробности и впечатления мы представим после встречи", – написал армянский депутат.

Напомним, 16 января в Париже при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шефера (США) состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана. 22 же января в Давосе состоялась беседа президента Азербайджана Ильхам Алиева и армянского премьера Никола Пашиняна.