ОАО «Азеришыг» приступает к модернизации электроснабжения в ряде поселков Бинагадинского района Баку. Об этом haqqin.az сказал глава пресс-службы ОАО Танрыверди Мустафаев.

По словам Мустафаева, с этой целью на места направляются автомобили с необходимым электрооборудованием (трансформаторные центры, SIP-кабели, опоры и другое оборудование).

«За последние годы эти населенные пункты были достаточно развиты, увеличилось число жителей в этих населенных пунктах. Однако здесь не была развита электроэнергетическая инфраструктура. Линии электропередач не выдерживали нагрузки, в результате чего возникали перебои с электроснабжением», - сказал Мустафаев.

Работы в этом направлении, по словам Мустафаева, ведутся согласно программе по социально-экономическому развитию Баку и прилегающих поселков.