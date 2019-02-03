«Азеришыг» о масштабных работах в бакинских поселках Фото
ОАО «Азеришыг» приступает к модернизации электроснабжения в ряде поселков Бинагадинского района Баку. Об этом haqqin.az сказал глава пресс-службы ОАО Танрыверди Мустафаев.
По словам Мустафаева, с этой целью на места направляются автомобили с необходимым электрооборудованием (трансформаторные центры, SIP-кабели, опоры и другое оборудование).
«За последние годы эти населенные пункты были достаточно развиты, увеличилось число жителей в этих населенных пунктах. Однако здесь не была развита электроэнергетическая инфраструктура. Линии электропередач не выдерживали нагрузки, в результате чего возникали перебои с электроснабжением», - сказал Мустафаев.
Работы в этом направлении, по словам Мустафаева, ведутся согласно программе по социально-экономическому развитию Баку и прилегающих поселков.
Работы по обновлению сетевой инфраструктуры на данном этапе предусмотрены в поселках Баладжары, Сулутепе, Ходжасан, село Бинагади, территории поселка Баладжары в Хырдалане, а также на первой-второй линии поселка Масазыр.
«На места будут доставлены 14 комплекс-трансформаторных центра, изолированный кабель протяженностью три тысячи километров, около восьми километров линий для высоковольтных ЛЭП, кабель для подземной прокладки, 1,7 тысячи единиц железобетонных опор и т.д.»,- сказал Мустафаев.