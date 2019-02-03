Китайский ширпотреб в Баку продавали под брендами Chanel и Dior - Спецоперация МВД

На основе многочисленных жалоб, поступивших в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана, полиция провела операцию в сети магазинов Lady Sharm, действующих в Баку и регионах, а также на складах этих магазинов. В ходе операции были выявлены многочисленные нарушения закона, а также случаи грубого нарушения прав потребителей и обмана клиентов, сообщает пресс-служба МВД.

В результате были задержаны и привлечены к следствию один из владельцев компании, житель Джалилабадского района Эльнур Исмайлов, а также главный бухгалтер Зиарат Аббасов, ответственные сотрудники компании Валех Гараев и Фуад Ализаде.

Расследование выявило, что на выставленную в магазинах одежду низкого качества, изготовленную в Китае, в подпольных цехах "Lady Sharm" пришивались этикетки известных брендов "Chanel", "Fendi", "Dolce & Gabbana", "Valentino", "Chiristian Dior" , "İtterre" и др. Эта одежда с поддельными этикетками продавалась клиентам за цену, во много раз превышающую настоящую стоимость.