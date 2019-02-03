Китайский ширпотреб в Баку продавали под брендами Chanel и Dior - Спецоперация МВД
На основе многочисленных жалоб, поступивших в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана, полиция провела операцию в сети магазинов Lady Sharm, действующих в Баку и регионах, а также на складах этих магазинов. В ходе операции были выявлены многочисленные нарушения закона, а также случаи грубого нарушения прав потребителей и обмана клиентов, сообщает пресс-служба МВД.
В результате были задержаны и привлечены к следствию один из владельцев компании, житель Джалилабадского района Эльнур Исмайлов, а также главный бухгалтер Зиарат Аббасов, ответственные сотрудники компании Валех Гараев и Фуад Ализаде.
Расследование выявило, что на выставленную в магазинах одежду низкого качества, изготовленную в Китае, в подпольных цехах "Lady Sharm" пришивались этикетки известных брендов "Chanel", "Fendi", "Dolce & Gabbana", "Valentino", "Chiristian Dior" , "İtterre" и др. Эта одежда с поддельными этикетками продавалась клиентам за цену, во много раз превышающую настоящую стоимость.
В продолжение оперативных мероприятий в столице были обнаружены подпольный швейный цех и склад сети магазинов "Lady Sharm".
Расследование также установило, что на сшитые товары в осуществляющем деятельность в столице цехе компании "Lady Sharm" пришивались этикетки "Made in Turkey" и "Made in İtaly".
По названным фактам в следственном отделе Главного управления полиции возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям, расследование продолжается.