Пентагон отправил самолеты-разведчики к российской базе в Сирии

Сразу два стратегических разведывательных самолета ВВС США в понедельник совершили длительные разведывательные полеты вблизи российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, передает Интерфакс.

По их сведениям, американские самолеты радиоэлектронной разведки RC-135V и RC-135U, вылетевшие с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, в течение более чем трех часов курсировали вдоль сирийского побережья. Они совершали полет на расстоянии 50-60 км от российских баз над международными водами Восточного Средиземноморья.

Самолеты данного типа предназначены для определения с дальнего расстояния режимов работы сил и средств ПВО противника, вскрытия координат развернутых зенитно-ракетных комплексов и РЛС, а также перехвата информации с линий связи штабов и оценки возможностей группировки войск.

Как сообщалось, в минувшую субботу вблизи российских баз в Сирии был также зафиксирован полет американского патрульного противолодочного самолета P-8A Poseidon. Американский морской разведчик с бортовым номером 168764, поднявшись с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение нескольких часов выполнял задание в Восточном Средиземноморье вдоль побережья Сирии.