В своих видеообращениях, опубликованных в социальных сетях, полковник Хосе Альварес и Карлос Гуйон Селис призвали армию свергнуть режим президента Николаса Мадуро и поддержать переходное правительство.

"Нынешний режим уничтожил страну, а вместе с ней и наши Национальные вооруженные силы. Тем, кто верил в наше наследие - сегодня диктатор уничтожил его целиком", - заявил Альварес.

В свою очередь, Селис призвал военных "освободить венесуэльский народ от гнета, под тяжестью которого они живут на протяжении 20 лет". "Мы, военнослужащие должны обнажить наши мечи, чтобы разорвать цепи, которые сковали наш народ по воле коммунистических тиранов, и поддержать нового президента Хуана Гуайдо", - сказал отставной офицер.

Это не первый случай за последние дни, когда представители армейских кругов Венесуэлы высказываются в поддержку лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В субботу местные СМИ сообщили, что генерал ВВС Франсиско Янес признал Гуайдо исполняющим обязанности президента страны. В тот же день советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обратился к военным и Центробанку Венесуэлы с призывом перейти на сторону оппозиции.