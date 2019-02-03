Зарабатывайте 50 манатов с картами "AccessBank"

Говорят, что деньги притягивают деньги. Владельцы платежных карт "Visa" и "MasterCard" "AccessBank", приняв участие в новой выигрышной лотерее Центрально Банка Азербайджана "Плати картой, заработай на карту", смогут в очередной раз убедиться в этом.

В рамках лотереи, которая проводится до 30 апреля 2019-го года, будут разыграны 600 призов по 50 манатов.

Клиенты, оплатившие покупку через POS-терминалы страны минимум на 5 манатов, автоматически становятся участниками лотереи и зарабатывают один шанс. Иными словами, чем больше операций, тем больше шансов выиграть.

Для подробной информации: https://www.cbar.az/page-133/stimullasdirici-lotereya

Отметим, что заказать карты "Visa" и "MasterCard" можно в филиалах и на сайте "AccessBank".