В WhatsApp появилась новая функция
WhatsApp ввел дополнительную систему защиты для пользователей Apple.
Приложение выпустило версию для IOS, которая позволит пользователям разблокировать мессенджер с помощью Touch ID или Face ID.
Таким образом, посторонний человек не сможет зайти в чужое приложение WhatsApp, даже получив доступ к телефону.
"Для этого нажмите "Настройки" —> "Учетная запись" —> "Конфиденциальность" — и включите блокировку экрана", - говорится в описании новой версии мессенджера в App Store.
Систему защиты можно активировать и отключать по своему усмотрению. WhatsApp будет блокировать приложение в зависимости от выбора пользователя: сразу после выхода из мессенджера, через минуту, 15 минут или по прошествии часа.