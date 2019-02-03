Армянское село взбунтовалось против племянника генерала Григоряна

Согласно информации, группа жителей села собралась у входа администрации села и требует отставки главы общины Зарзанда Григоряна. Протестующих здесь встретили полицейские. Между сторонами завязалась потасовка.

Позднее в Аршалуйс приехала депутат от блока «Мой шаг» Тагуи Казарян. По ее предложению состоялась встреча между ней, руководителем села и двумя протестующими. Как заявила Казарян, никаких договоренностей не удалось достичь.

По словам депутата, проблема в том, что «сейчас глава села применяет давление в отношении тех людей», которые во время прежней акции протеста присоединились к сбору подписей с требованием его отставки.

Отмечается, что Зарзанд Григорян – племянник генерала Манвела Григоряна. Сельчане уже достаточно длительное время требуют его отставки.