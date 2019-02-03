Резкое падение узбекского сума
По данным на понедельник узбекский сум теряет позиции по отношению к основным мировым валютам.
Как следует из данных Центрального банка, курс доллара по отношению к суму вырос на 16,59 сума, составив 8401,53 сума.
Евро увеличился на 54,22 и достиг отметки в 9623,11 сума по сравнению с прошлой неделей.
Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.