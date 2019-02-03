Азербайджан продлит контракт с «Формулой-1» уже завтра?

5 февраля в отеле Fairmont состоится международная конференция под названием «Выгода для страны от проведения крупномасштабных спортивных соревнований».

В конференции анонсировано участие генерального директора «Формулы-1» Чейза Кери, министра молодежи и спорта Азада Рагимова, а также других высокопоставленных лиц, в том числе из сферы бизнеса. Согласно заявленной программе, планируется обсуждение касательно использования «Формулы-1» в качестве специальной платформы для всемирно известных брендов, текущих спонсорских возможностях и т.д.

Однако, как удалось узнать haqqin.az, также ожидается подписание важного документа. Какого именно – организаторы не сообщают, сохраняя эту информацию в строгой конфиденциальности.

Не исключено, что стороны наконец подпишут контракт о продлении соглашения между Азербайджаном и «Формулой-1» о дальнейшем проведении в Баку гонок «Королевы автоспорта».

Как известно, действующее соглашение было рассчитано на пять лет, до 2020 года включительно. Контракт был подписан с опцией последующего продления еще на пять лет при обоюдном согласии сторон.