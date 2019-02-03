Азербайджан продлит контракт с «Формулой-1» уже завтра?
5 февраля в отеле Fairmont состоится международная конференция под названием «Выгода для страны от проведения крупномасштабных спортивных соревнований».
В конференции анонсировано участие генерального директора «Формулы-1» Чейза Кери, министра молодежи и спорта Азада Рагимова, а также других высокопоставленных лиц, в том числе из сферы бизнеса. Согласно заявленной программе, планируется обсуждение касательно использования «Формулы-1» в качестве специальной платформы для всемирно известных брендов, текущих спонсорских возможностях и т.д.
Однако, как удалось узнать haqqin.az, также ожидается подписание важного документа. Какого именно – организаторы не сообщают, сохраняя эту информацию в строгой конфиденциальности.
Не исключено, что стороны наконец подпишут контракт о продлении соглашения между Азербайджаном и «Формулой-1» о дальнейшем проведении в Баку гонок «Королевы автоспорта».
Как известно, действующее соглашение было рассчитано на пять лет, до 2020 года включительно. Контракт был подписан с опцией последующего продления еще на пять лет при обоюдном согласии сторон.
На то, что азербайджанской стороне, скорее всего, удалось договориться с боссами «Ф-1», намекало и отсутствие представителей Азербайджана среди 16-ти недовольных промоутеров на встрече в Лондоне. Они объединились в Ассоциацию промоутеров «Формулы-1» (FOPA) и выступили на днях с требованиями в адрес американской компании Liberty Media, которая является владельцем чемпионата. Пять промоутеров, в том числе и руководитель Baku City Circuit Ариф Рагимов, к протесту не присоединились.
«Во встрече, на которой некоторые промоутеры высказывали свое недовольство, Азербайджан не участвовал. У нас с Liberty Media нормальные отношения», - заявила тогда haqqin.az глава отдела маркетинга и коммуникаций бакинской гонки Нигяр Арпадараи.