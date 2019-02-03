Белоруссия назвала проблемы в отношениях с Россией
Отношениям Минска и Москвы мешают несколько проблем, в том числе спорные вопросы в нефтегазовой сфере. Об этом говорится в отчете МИД Белоруссии по итогам 2018 года, опубликованном на сайте ведомства.
Отмечается, что эффективному взаимодействию мешает неравенство сторон в доступе к рынкам товаров и услуг и условиях хозяйствования, споры в области поставок сельскохозяйственной продукции, вопросы по регламенту пересечения белорусско-российской границы гражданами других стран, а также нерешенные вопросы в нефтегазовой сфере.
В МИД отметили, что «традиционно высокая динамика белорусско-российских отношений подкреплялась интенсивными контактами на высшем и высоком уровнях», а также координацией действий на международной арене и торговыми отношениями.
По данным ведомства, Белоруссия входит в пятерку основных торговых партнеров Москвы. На долю же России в 2018 году пришлась почти половина всего объема внешней торговли — 38,4 процента в общем объеме белорусского экспорта и 58,9 процента общего импорта.