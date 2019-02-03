Белоруссия назвала проблемы в отношениях с Россией

Отношениям Минска и Москвы мешают несколько проблем, в том числе спорные вопросы в нефтегазовой сфере. Об этом говорится в отчете МИД Белоруссии по итогам 2018 года, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что эффективному взаимодействию мешает неравенство сторон в доступе к рынкам товаров и услуг и условиях хозяйствования, споры в области поставок сельскохозяйственной продукции, вопросы по регламенту пересечения белорусско-российской границы гражданами других стран, а также нерешенные вопросы в нефтегазовой сфере.