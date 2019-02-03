Индиец подаст в суд на мать и отца за свое рождение

Житель Индии собирается подать в суд на родителей за то, что те произвели его на свет, не спросив его согласия. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Рафаэль Самуэль (Raphael Samuel) из города Мумбаи заявил, что входит в движение антинаталистов. 27-летний мужчина и его единомышленники считают, что детей в мире ждет только страдание, поэтому людям не стоит размножаться. Самуэль сравнивает рождение и воспитание детей с «похищением и рабством».