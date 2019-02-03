Ильхам Алиев выделил деньги на ремонт многоквартирных домов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о дополнительных мерах по ремонту многоквартирных зданий в городах (Гянджа, Сумгаит) и районах (Шеки, Газах, Ширван), сообщает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, в целях ремонта кровельного покрытия 379 многоквартирных зданий в пяти городах и районах Азербайджана, из суммы, указанной в пункте 1.65 «Распределения расходов, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам», утвержденного Распоряжением Президента от 15 января 2019 года, районным Исполнительным властям будет выделено 21 685 830 манатов в соответствии с приложенным к этому распоряжению списку.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, Министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.