Иран запустил собственную криптовалюту. Новая монета под названием PayMon обеспечена золотом и призвана помочь в обходе санкций США.

В создании криптовалюты правительству помогли четыре местных банка: Parsian Bank, Bank Pasargad, Bank Melli Iran и Bank Mellat. В скором времени монета должна быть добавлена на местную внебиржевую платформу Fara Bourse, пишет издание Crypto-news.io.

Новая криптовалюта поможет Ирану обойти санкции США, из-за которых с финансовыми учреждениями в стране не хочет работать SWIFT. Экономика Ирана сильно страдает от этого, но PayMon должна решить проблему. Более того, финансовые учреждения смогут токенизировать свои активы при помощи криптовалюты.

Первоначальная эмиссия PayMon составит 1 млрд монет. Пока не известно, на каком блокчейне построена криптовалюта, а также как правительство будет её использовать.