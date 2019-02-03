Индонезия обвинила Россию в попытках вмешаться в выборы

Россия отвергла все обвинения в том, что она пытается повлиять на исход предстоящих президентских выборов в Индонезии, пишет Дойче велле.

Согласно информации, посольство РФ в Джакарте назвало подобные обвинения безосновательными. В российском диппредставительстве подчеркнули, что Москва принципиально не вмешивается во внутренние дела и кампании по выборам в других государствах.

Президент Индонезии Джоко Видодо в ходе предвыборного митинга в конце минувшей недели обвинил оппозицию в распространении российской пропаганды, что, по его словам, "привносит с собой бесконечные потоки лжи и клеветы".

Выборы главы государства в Индонезии состоятся 17 апреля. 57-летний Видодо добивается переизбрания на второй срок. Так же, как и на прошлых выборах пять лет назад, его соперником является отставной генерал Прабово Субианто.