Судьбу Кочаряна суд решит 7 февраля

Апелляционный суд Армении, рассматривающий жалобу защиты экс-президента страны Роберта Кочаряна на продление его ареста, огласит решение 7 февраля, сказал журналистам его адвокат Айк Алумян, сообщает РИА Новости.

"Решение Апелляционного суда будет оглашено 7 февраля в 12:00", - сообщил Алумян, по словам которого, разбирательство в ходе заседания было полноценным, всем сторонам была дана возможность представить свою позицию.

Ранее другой адвокат экс-президента, Рубен Саакян, заявил журналистам, что сторона защиты требует от Апелляционного суда его освобождения. По его словам, экс-президент неприкосновенен и нет никаких обоснованных доказательств, подтверждающих его вину.

Отметим, что экс-президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.