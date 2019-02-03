Премьер Греции: Турция приняла миллионы беженцев, и мир должен учесть этот факт

Греция выступает за налаживание диалога с Турцией, отвечающего интересам народов и региона в целом, а также необходимо сформировать условия для исторических шагов в турецко-греческих отношениях, сказал премьер-министр Греции Алексис Ципрас в интервью агентству Anadolu в преддверии намеченного на завтра официального визита в Турцию.

Премьер Греции выразил уверенность в эффективном сотрудничестве Анкары и Афин. По его словам, позитивные результаты сотрудничества двух стран проявляются в энергетической сфере: «Анкара и Афины обсуждают реализацию проектов строительства Трансадриатического газопровода (TAP) и трубопровода «Турецкий поток».

Ципрас также отметил, что Турция приняла четыре миллиона беженцев, и мировое сообщество должно учесть этот факт. ЕС должен оказать посильную помощь своему соседу, подчеркнул он.

Кроме того, премьер Греции отметил, что его отношения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом основаны на уважении, искренности и честности. Ципрас напомнил, что Эрдоган стал первым главой турецкого государства, посетившим Грецию.

Премьер также прокомментировал тему урегулирования кипрского конфликта, отметив, что «...единственным путем урегулирования конфликта является объединение общин в составе федеративной республики и превращение его в нормального члена ЕС. Это отвечает интересам обеих общин острова».