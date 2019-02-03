Пресс-секретарь Эрдогана: Анкара и Москва договорились по Манбиджу

Анкара достигла с Москвой договоренности о реализации дорожной карты по сирийскому Манбиджу, сказал журналистам пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, сообщает РИА Новости.

"Дорожная карта по Манбиджу давно должна была быть реализована, тактика затягивания никому пользы не принесет. Ее скорейшая реализация со стороны двух союзников по НАТО будет полезна и нашим отношениям, и стабилизации в Сирии. Мы договорились с россиянами насчет того, что эта дорожная карта должна быть реализована так, как мы обговаривали ее с американцами", - заявил Калын.

Он добавил, что эта тема будет обсуждаться на заседании рабочей группы США и Турции по Сирии, которое пройдет в Вашингтоне завтра, 5 февраля.

Отметим, что в начале июня Анкара и Вашингтон одобрили дорожную карту по стабилизации в Манбидже, согласно которой курдские боевики должны быть выведены из города.