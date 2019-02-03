Иран представил "способную достичь Израиля ракету"

Иран начал оснащение баллистической ракеты "Хорамшахр" новыми управляемыми боеголовками. Полезная нагрузка ракеты – 2 000 тонн, радиус – 2 000 километров, сообщает агентство Fars.

"Новое поколение ракет получило название "Хорамшахр-2". Ракета способна с точностью поразить как израильские цели, так и американские базы в районе Персидского залива", - говорится в сообщении.

Иранские СМИ сообщают, что новые боеголовки получили также ракеты "Кадр", "Киям" и "Эмад". При этом подчеркивается, что речь идет об оружии сдерживания, цель которого – не допустить иностранного вмешательства в дела Ирана.

Два дня назад заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции генерал Хосейн Салами заявил, что Иран не откажется от развития ракетной программы: "Если европейские страны или кто-либо другой потребует, чтобы мы отказались от ракет, ответом на это станет наращивание нашего ракетного потенциала. Мы совершим стратегический скачок".