Португальский футбольный тренер Жозе Моуринью, приехавший в Россию в качестве почетного гостя на встречу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Авангардом" и СКА в Балашихе, оконфузился перед началом хоккейного матча, пишет Московский комсомолец.

Моуринью была поручена представительская миссия: провести вбрасывание шайбы в начале первого периода. Футбольный специалист справился с задачей, однако, когда он попытался покинуть лед, поскользнулся на расстеленной красной дорожке и упал. Сообщений о возможных травмах у пострадавшего не поступало.

Отметим, что в середине декабря прошлого года Моуринью был уволен из "Манчестер Юнайтед". После этого он успел поработать экспертом на телевидении во время Кубка Азии.